Healthcare
March 24, 2020 / 7:43 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Springfield Properties Says COVID-19 Not Impacted Group's Completions Or Reservations To Date

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Springfield Properties PLC:

* COVID-19 OUTBREAK HAS NOT NEGATIVELY IMPACTED GROUP’S COMPLETIONS OR RESERVATIONS TO DATE

* GROUP NOTES STATEMENT MADE BY FIRST MINISTER NICOLA STURGEON ON 23 MARCH ADVISING CLOSING OF BUILDING SITES ACROSS SCOTLAND

* DECIDED TO WITHDRAW PROPOSED INTERIM DIVIDEND OF 1.4 PENCE PER SHARE

* BOARD WILL CONSIDER QUANTUM OF ANY FINAL DIVIDEND FOR 2019/20 IN LIGHT OF POSITION AND OUTLOOK OF GROUP AT THAT TIME. Source text for Eikon: Further company coverage:

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