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January 4, 2018 / 2:49 PM / in 2 hours

BRIEF-Sprint Names Telecom And Cable Industry Executive Michel Combes As President & CFO

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Sprint Corp:

* SPRINT NAMES ACCOMPLISHED TELECOM AND CABLE INDUSTRY EXECUTIVE MICHEL COMBES AS PRESIDENT & CHIEF FINANCIAL OFFICER

* SPRINT NAMES ACCOMPLISHED TELECOM AND CABLE INDUSTRY EXECUTIVE MICHEL COMBES AS PRESIDENT & CHIEF FINANCIAL OFFICER

* SPRINT CORP - COMBES WILL ALSO BE APPOINTED TO SPRINT‘S BOARD OF DIRECTORS AT A LATER DATE

* SPRINT CORP - COMBES WILL ASSUME ROLE ON JANUARY 6

* SPRINT CORP - CURRENT CHIEF FINANCIAL OFFICER TAREK ROBBIATI WILL REMAIN WITH COMPANY THROUGH JANUARY​

* SPRINT CORP - SPRINT CHIEF FINANCIAL OFFICER TAREK ROBBIATI WILL LEAVE COMPANY ON JANUARY 31 Source text for Eikon: Further company coverage:

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