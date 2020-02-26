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February 26, 2020 / 10:41 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Spritzer Bhd Posts QTRLY Revenue 87.0 Mln RGT

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Feb 26 (Reuters) - Spritzer Bhd:

* QTRLY REVENUE 87.0 MILLION RGT, QTRLY NET PROFIT 6.5 MILLION RGT

* QTRLY YEAR AGO REVENUE 85.5 MILLION RGT,QTRLY YEAR AGO NET PROFIT 3.4 MILLION RGT

* OUTBREAK OF COVID-19 EXPECTED TO HAVE AN ADVERSE IMPACT ON CO’S BUSINESS OPERATIONS IN GUANGZHOU CHINA

* CAUTIOUSLY OPTIMISTIC THAT REVENUE AND EARNINGS IN YEAR 2020 WILL BE SUSTAINABLE

* DECLARES A FIRST AND FINAL DIVIDEND OF 4.5 SEN PER ORDINARY SHARE FOR CURRENT FY ENDED 31 DEC 2019 Source text :bit.ly/3a9wsZs Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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