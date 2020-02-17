BRIEF-Sprocomm Intelligence Updates on Coronavirus Impact co's Financial Results

Feb 17 (Reuters) - Sprocomm Intelligence Ltd:
* GROUP’S HEADQUARTER IS ACTIVELY PREPARING FOR BUSINESS RESUMPTION
* LUZHOU PLANT IS WAITING FOR APPROVAL FROM RELEVANT GOVERNMENT AUTHORITY TO RESUME PRODUCTION
* SHENZHEN PLANT GRADUALLY RESUMING PRODUCTION AFTER 3 WEEKS’ PRODUCTION HALT
* GROUP EXPECTS DELAY IN SUPPLY OF RAW MATERIALS FROM ITS SUPPLIERS
* EXPECTS SIGNIFICANT DROP IN GROUP’S PRODUCTION CAPACITY
* LUZHOU PLANT IS WAITING FOR APPROVAL FROM RELEVANT GOVERNMENT AUTHORITY TO RESUME PRODUCTION
* GROUP EXPECTS LATE DELIVERY OF PRODUCTS IN FIRST HALF OF 2020
* IMPACT OF CORONAVIRUS MAY ADVERSELY AFFECT FINANCIAL RESULTS OF GROUP FOR SIX MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)