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#Consumer Goods and Retail
January 29, 2018 / 7:36 AM / in 8 hours

BRIEF-Spur Corp Says HY Franchised Restaurant Sales Declined By 3 pct ‍In South Africa​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Spur Corporation Ltd:

* ‍IN SOUTH AFRICA, HY FRANCHISED RESTAURANT SALES DECLINED BY 3.0%​

* ‍IN SOUTH AFRICA, HY FRANCHISED RESTAURANT SALES DECLINED BY 3.0%, WHILE SALES FROM INTERNATIONAL RESTAURANTS INCREASED BY 1.3% IN RAND TERMS

* ‍FRANCHISED RESTAURANT SALES FOR GROUP DECLINED BY 2.6% TO R3.7 BILLION IN SIX MONTHS TO DECEMBER 2017​

* ‍“CANNOT PREDICT IMPACT OF WATER CRISIS IN WESTERN CAPE, WE ARE IMPLEMENTING REMEDIAL STRATEGIES TO LIMIT DAMAGE”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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