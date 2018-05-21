BRIEF-Square Inc Announces $750 Mln Convertible Notes Offering

May 21 (Reuters) - Square Inc:
* SQUARE, INC. ANNOUNCES $750 MILLION CONVERTIBLE NOTES OFFERING
* SQUARE INC - INTENTION TO OFFER $750 MILLION OF CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE IN 2023
* SQUARE - EXPECTS TO ENTER PRIVATELY NEGOTIATED CONVERTIBLE NOTE HEDGE TRANSACTIONS WITH ONE/MORE OF INITIAL PURCHASER OR ITS AFFILIATES OR OTHERS
* SQUARE INC - EXPECTS TO USE A PORTION OF NET PROCEEDS OF OFFERING OF NOTES TO PAY COST OF CONVERTIBLE NOTE HEDGE TRANSACTIONS Source text for Eikon: Further company coverage: