BRIEF-SRT Marine Systems Sees Reduction In FY Revenue Due To Likely Delay In Contracts Commencement

March 10 (Reuters) - SRT Marine Systems PLC:
* SRT MARINE SYSTEMS - TRADING UPDATE
* SRT MARINE SYSTEMS - IN RESPECT OF MIDDLE EAST SYSTEM CONTRACTS SIGNING AND COMMENCEMENT DATE WILL LIKELY BE DELAYED
* SRT MARINE SYSTEMS PLC - REASON PROVIDED BY CUSTOMERS FOR DELAYS ARE RELATED TO THEIR GOVERNMENTS’ RESPONSE TO CORONAVIRUS
* SRT MARINE SYSTEMS - BECAUSE OF EXPECTED DELAY, FIRST MILESTONES NOW EXPECTED TO BE COMPLETED, THEIR ASSOCIATED REVENUE RECOGNISED IN NEXT FY
* SRT MARINE SYSTEMS - IN CURRENT FY, TO REDUCE EXPECTED YEAR END REVENUES TO £17.5M WITH AN EXPECTED LOSS BEFORE TAX OF ABOUT £3.8M Source text for Eikon: Further company coverage: