BRIEF-SRV Group downgrades outlook on weakened rouble exchange

July 20 (Reuters) - SRV YHTIOT OYJ
* SRV GROUP PLC CHANGES ITS GUIDANCE AND SPECIFIES THE OUTLOOK FOR 2017
* NEW OUTLOOK: FULL-YEAR CONSOLIDATED REVENUE FOR 2017 IS EXPECTED TO GROW COMPARED WITH 2016 (REVENUE EUR 884 MILLION)
* IF ROUBLE EXCHANGE RATE REMAINS AT LEVEL PREVAILING END OF Q2 2017, OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO WEAKEN, BUT OPERATIVE OPERATING PROFIT TO IMPROVE
* A PROFITABILITY LEVEL IN ACCORDANCE WITH STRATEGY WILL NOT BE ATTAINED, HOWEVER, UNTIL END OF STRATEGY PERIOD 2019-2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)