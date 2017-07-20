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BRIEF-SRV Group downgrades outlook on weakened rouble exchange
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July 20, 2017 / 5:09 AM / a month ago

BRIEF-SRV Group downgrades outlook on weakened rouble exchange

1 Min Read

July 20 (Reuters) - SRV YHTIOT OYJ

* SRV GROUP PLC CHANGES ITS GUIDANCE AND SPECIFIES THE OUTLOOK FOR 2017

* NEW OUTLOOK: FULL-YEAR CONSOLIDATED REVENUE FOR 2017 IS EXPECTED TO GROW COMPARED WITH 2016 (REVENUE EUR 884 MILLION)

* ‍IF ROUBLE EXCHANGE RATE REMAINS AT LEVEL PREVAILING END OF Q2 2017, OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO WEAKEN, BUT OPERATIVE OPERATING PROFIT TO IMPROVE​

* A PROFITABILITY LEVEL IN ACCORDANCE WITH STRATEGY WILL NOT BE ATTAINED, HOWEVER, UNTIL END OF STRATEGY PERIOD 2019-2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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