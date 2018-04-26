FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 26, 2018 / 5:41 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-SRV Q1 Operating Result Swings To Loss Of EUR 8.8 Million

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - SRV YHTIOT OYJ:

* REG-SRV´S INTERIM REPORT JANUARY-MARCH 2018: GOOD INTAKE OF NEW ORDERS IN THE BEGINNING OF THE YEAR, BUT REVENUE AND OPERATIVE OPERATING PROFIT DECLINED

* Q1 REVENUE EUR 215.7 MILLION VERSUS EUR 223.7 MILLION YEAR AGO

* Q1 OPERATING PROFIT LOSS EUR 8.8 MILLION VERSUS PROFIT EUR 7.3 MILLION YEAR AGO

* FEWER DEVELOPER-CONTRACTED HOUSING UNITS WILL BE COMPLETED IN 2018 THAN IN COMPARISON PERIOD.

* IT IS ESTIMATED THAT A TOTAL OF 526 HOUSING UNITS WILL BE COMPLETED IN 2018 (782 IN 2017)

* EARNINGS IN 2018 WILL BE IMPACTED BY LOWER-THAN-EXPECTED MARGINS OF CERTAIN ONGOING PROJECTS.

* FULL-YEAR CONSOLIDATED REVENUE FOR 2018 IS EXPECTED TO DECLINE COMPARED WITH 2017

* OPERATIVE OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO BE LOWER THAN IN 2017 (OPERATIVE OPERATING PROFIT EUR 27.0 MILLION.

* ANTICIPATES THAT IT WILL ACHIEVE ITS STRATEGIC EARNINGS LEVEL BY END OF 2022 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.