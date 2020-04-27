BRIEF-SSAB Q1 Operating Profit Falls To SEK 343 Million

April 27 (Reuters) - SSAB AB:
* REPORT FOR THE FIRST QUARTER 2020: RECOVERY, BUT OUTLOOK UNCERTAIN
* SSAB AMERICAS’ OPERATING PROFIT FOR Q1 DECREASED TO SEK 106 (956) MILLION
* Q1 OF LAST YEAR WAS CHARACTERIZED BY MORE FAVORABLE MARKET CONDITIONS, ESPECIALLY FOR SSAB AMERICAS
* INDUSTRIAL DECELERATION FOLLOWING THE BREAKOUT OF COVID-19 AFFECTS STEEL DEMAND NEGATIVELY
* SAYS DESPITE GREAT UNCERTAINTY, SSAB CONTINUES TO FOCUS ON DEVELOPING SPECIAL STEELS BUSINESS AND TRANSITION TO FOSSIL-FREE STEEL, BOTH OF WHICH ARE DEEMED IMPORTANT TO STRENGTHEN OUR LONG-TERM COMPETITIVENESS
* Q1 A YEAR EARLIER WAS CHARACTERIZED BY FAVORABLE MARKET CONDITIONS WITH HIGH HEAVY PLATE PRICES.
* CURRENTLY, OUR TOP PRIORITY IS TO MINIMIZE EFFECTS AND RISKS OF COVID-19.
* SEVERAL MEASURES HAVE BEEN TAKEN TO SAFEGUARD HEALTH AND SAFETY OF OUR PERSONNEL WHILE MAINTAINING SSAB’S OPERATIONS
* IT IS ESTIMATED THAT DEMAND FOR HIGH-STRENGTH STEEL WILL INITIALLY DECREASE SOMEWHAT LESS THAN DEMAND FOR STANDARD STEEL.
* FURTHERMORE, MEASURES HAVE BEEN PUT IN PLACE TO DECREASE NEGATIVE EFFECTS OF LOWER SHIPMENTS AND HIGHER UNDERABSORPTION BECAUSE OF LOWER INDUSTRIAL ACTIVITY AMONG OUR CUSTOMERS.
* WE ARE ADJUSTING PRODUCTION AND COSTS TO DEMAND, ROLLING MILL PRODUCTION IN SSAB EUROPE IS REDUCED BY AT LEAST 25%, AND ONE OF BLAST FURNACES IN RAAHE WAS IDLED IN MID-APRIL
* ALL THREE STEEL DIVISIONS HAVE BROUGHT FORWARD ANNUAL PLANNED MAINTENANCE OUTAGES TO SUMMER
* DEMAND FOR HIGH-STRENGTH STEEL IS EXPECTED TO ALSO GAIN SOME SUPPORT BY OUR GLOBAL PRESENCE FROM, AMONG OTHERS, ASIAN MARKETS,
* WE ARE POSTPONING STRATEGIC INVESTMENTS OF AT LEAST SEK 500 MILLION THAT HAD BEEN PLANNED FOR 2020, BUT MAINTENANCE INVESTMENTS WILL BE PERFORMED AS PLANNED.
* PRICES REALIZED BY SSAB AMERICAS DURING THE SECOND QUARTER OF 2020 ARE EXPECTED TO BE LOWER THAN IN THE FIRST QUARTER OF 2020
* SSAB HAS A STRONG BALANCE SHEET, AS WELL AS LIQUID ASSETS AND COMMITTED CREDIT LINES OF APPROXIMATELY SEK 22 BILLION.
* FOR SSAB SPECIAL STEELS, PRICES ARE EXPECTED TO BE SOMEWHAT LOWER AND FOR SSAB EUROPE, PRICES ARE EXPECTED TO BE MORE OR LESS FLAT, VERSUS Q1
* IT IS ESTIMATED THAT SHIPMENTS FOR SSAB AMERICAS AND SSAB EUROPE WILL CONTRACT SHARPLY DURING THE SECOND QUARTER COMPARED WITH Q1 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)