Healthcare
June 17, 2020 / 6:33 AM / in an hour

BRIEF-SSE Plc Says Approved Final Investment Decision For Viking Onshore Wind Farm

1 Min Read

June 17 (Reuters) - SSE PLC:

* SSE - APPROVED A FINAL INVESTMENT DECISION FOR 103-TURBINE, 443MW VIKING ONSHORE WIND FARM

* SSE - NOW AWAITS OUTCOME OF CONSULTATION ON OFGEM’S MINDED-TO POSITION TO APPROVE A 600MW TRANSMISSION CONNECTION FROM SHETLAND TO GB MAINLAND

* SSE - FINAL APPROVAL FROM OFGEM WAS CONDITIONAL ON VIKING WIND FARM REACHING A POSITIVE FINAL INVESTMENT DECISION

* SSE - SSE’S CAPITAL EXPENDITURE ON WIND FARM IS ESTIMATED TO BE AROUND £580M Source text for Eikon: Further company coverage:

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