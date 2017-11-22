BRIEF-SSP Group says expects slightly lower like-for-like revenue growth next year​

Nov 22 (Reuters) - SSP GROUP PLC:
* FY REVENUE 2,379.1 MILLION STG VERSUS 1,990 MILLION STG YEAR AGO
* FY LIKE-FOR-LIKE SALES UP 3.1%: DRIVEN BY GROWTH IN AIR PASSENGER TRAVEL AND RETAILING INITIATIVES
* FY UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX 148.7 MILLION STG VERSUS 107.5 MILLION STG YEAR AGO
* PROPOSED C.£100M SPECIAL DIVIDEND AND SHARE CONSOLIDATION
* ANTICIPATE SLIGHTLY LOWER LIKE-FOR-LIKE REVENUE GROWTH NEXT YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)