Healthcare
March 24, 2020 / 11:48 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-St James House Says Payment Services And Lottery Administration Businesses Working As Normal

1 Min Read

March 24 (Reuters) - St James House PLC:

* ST JAMES HOUSE PLC - AGREED AN EXTENSION TO AGREEMENT WITH AIS, MONIES NOW BEING DUE NO LATER THAN 30 APRIL 2020

* ST JAMES HOUSE PLC - NO ORDINARY SHARES HAVE BEEN ISSUED UNDER SUBSCRIPTION AND WILL NOT BE ISSUED UNTIL CLEARED FUNDS ARE RECEIVED

* ST JAMES HOUSE PLC - CORE GROUP BUSINESSES OF PAYMENT SERVICES AND LOTTERY ADMINISTRATION ARE WORKING AS NORMAL

* ST JAMES HOUSE PLC - TRADING PERFORMANCE REMAINS IN LINE WITH THAT ANNOUNCED ON 28 FEBRUARY 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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