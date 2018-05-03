BRIEF-STADA Says On Track To Meet Targets After Q1 Results

May 3 (Reuters) - STADA Arzneimittel AG:
* DGAP-NEWS: STADA ARZNEIMITTEL AG: STADA WITH SOLID BUSINESS DEVELOPMENT IN THE FIRST QUARTER OF 2018
* Q1 REPORTED GROUP SALES DECLINED BY 1 PERCENT TO EUR558.1 MILLION
* GROUP SALES ADJUSTED FOR PORTFOLIO AND CURRENCY EFFECTS INCREASED BY 4 PERCENT TO EUR573.4 MILLION
* REPORTED EBITDA INCREASED BY 9 PERCENT TO EUR118.6 MILLION IN Q1
* REPORTED NET INCOME INCREASED BY 15 PERCENT TO EUR56.7 MILLION
* ADJUSTED NET INCOME GREW BY 14 PERCENT TO EUR60.9 MILLION.
* ON TRACK TO MEET GROWTH TARGETS WE HAVE SET FOR 2018 Further company coverage: