Healthcare
March 23, 2020 / 3:53 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Stalexport Autostrady Says Coronavirus Spread May Have Significant Impact on Co's Operations and Results

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Stalexport Autostrady SA:

* ON CORONAVIRUS: OPERATIONAL ACTIVITY RUNS WITHOUT MAJOR DISRUPTIONS

* EXPECTS EFFECTS OF CORONAVIRUS SPREAD MAY HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON FUTURE OPERATING AND FINANCIAL RESULTS AS WELL AS GROUP’S OPERATIONS

* 99% OF GROUP’S REVENUES IN 2019 WERE FROM TOLL COLLECTION ON A4 KATOWICE-KRAKOW MOTORWAY SECTION MANAGED BY CO’S UNIT, SO ANY CHANGES IN TRAFFIC WILL BE SIGNIFICANT FOR GROUP’S RESULTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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