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May 15, 2018 / 7:24 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Stamper Oil & Gas Provides Corporate Update On State Oil Corporation And Sudan

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Stamper Oil & Gas Corp:

* STAMPER OIL & GAS PROVIDES CORPORATE UPDATE ON STATE AND SUDAN

* NOTIFIED BY STATE OIL CORP THAT MOU BETWEEN STATE AND SUDAPET COMPANY LTD IS NOT IN GOOD STANDING

* COMPANY IS ALSO WORKING HARD AT THIS TIME ON EVALUATING OTHER OIL AND GAS PROJECTS IN LATIN AMERICA AND AFRICA

* STATE WILL BE IN DISCUSSIONS WITH MINISTER AT MINISTRY OF OIL AND GAS THROUGH LOCAL MANAGER MEKKI MOSSAD FOR EXTENSION TO MOU

* STATE AND STAMPER ARE IN CONTINUED TALKS WITH OPERATOR IN SUDAN AND ARE WORKING HARD TO SIGN AN UPDATED MOU Source text for Eikon: Further company coverage:

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