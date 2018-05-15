BRIEF-Stamper Oil & Gas Provides Corporate Update On State Oil Corporation And Sudan

May 15 (Reuters) - Stamper Oil & Gas Corp:
* STAMPER OIL & GAS PROVIDES CORPORATE UPDATE ON STATE AND SUDAN
* NOTIFIED BY STATE OIL CORP THAT MOU BETWEEN STATE AND SUDAPET COMPANY LTD IS NOT IN GOOD STANDING
* COMPANY IS ALSO WORKING HARD AT THIS TIME ON EVALUATING OTHER OIL AND GAS PROJECTS IN LATIN AMERICA AND AFRICA
* STATE WILL BE IN DISCUSSIONS WITH MINISTER AT MINISTRY OF OIL AND GAS THROUGH LOCAL MANAGER MEKKI MOSSAD FOR EXTENSION TO MOU
* STATE AND STAMPER ARE IN CONTINUED TALKS WITH OPERATOR IN SUDAN AND ARE WORKING HARD TO SIGN AN UPDATED MOU Source text for Eikon: Further company coverage: