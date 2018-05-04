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May 4, 2018 / 8:23 AM / in an hour

BRIEF-Standard Alliance Insurance Says Unable To File FY Financial Statements Within Extended Due Date

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Standard Alliance Insurance PLC :

* STANDARD ALLIANCE INSURANCE - UNABLE TO FILE FINANCIAL STATEMENTS FOR YEAR ENDED DEC 31 WITHIN EXTENDED DUE DATE AS APPROVED BY NIGERIAN STOCK EXCHANGE

* STANDARD ALLIANCE INSURANCE - COMPANY IS UNABLE TO FILE ITS MANAGEMENT ACCOUNT FOR PERIOD ENDED 31ST MARCH, 2018 BY THE DUE DATE OF 30 APRIL, 2018

* STANDARD ALLIANCE INSURANCE - SUBMITTED FINANCIAL STATEMENTS FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017 TO PRIMARY REGULATOR, NATIONAL INSURANCE COMMISSION

* STANDARD ALLIANCE INSURANCE - OPTIMISTIC THAT SUBMISSION WILL BE DONE ON OR BEFORE THE 30TH OF JUNE, 2018. Source text (bit.ly/2jpOAWy) Further company coverage:

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