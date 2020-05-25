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May 25, 2020 / 12:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Standard Bank Group Announces Basel III capital adequacy,leverage & liquidity coverage ratios

1 Min Read

May 25 (Reuters) - Standard Bank Group Ltd:

* MARCH 2020 TRANSITIONAL COMMON EQUITY TIER I CAPITAL ADEQUACY RATIO AT 12.6%

* MARCH 2020 FULLY LOADED COMMON EQUITY TIER I CAPITAL ADEQUACY RATIO AT 12.5%

* MARCH 2020 TRANSITIONAL TOTAL CAPITAL ADEQUACY RATIO AT 15.4%

* MARCH 2020 FULLY LOADED TOTAL CAPITAL ADEQUACY RATIO AT 15.3%

* MARCH 2020 TRANSITIONAL LEVERAGE RATIO (EXCLUDING. UNAPPROPRIATED PROFITS) AT 7.6%

* MARCH 2020 FULLY LOADED LEVERAGE RATIO (EXCLUDING. UNAPPROPRIATED PROFITS) AT 7.5% Source text for Eikon: Further company coverage:

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