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May 15, 2018 / 11:19 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Standard Lithium Enters Into Option To Acquire Additional Land Package In Bristol Dry Lake

Reuters Staff

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Standard Lithium Ltd:

* STANDARD LITHIUM ENTERS INTO OPTION TO ACQUIRE ADDITIONAL LAND PACKAGE IN BRISTOL DRY LAKE

* STANDARD LITHIUM - WILL INITIALLY BUY RIGHT TO CONDUCT LITHIUM BRINE EXPLORATION ACTIVITIES ON PROPERTIES LOCATED IN BRISTOL DRY LAKE, CADIZ DRY LAKE

* STANDARD LITHIUM - RIGHTS WILL BE ACQUIRED IN CONSIDERATION FOR SERIES OF CASH PAYMENTS AND SHARE ISSUANCES TOTALING US$2.7 MILLION AND 3.4 MILLION SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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