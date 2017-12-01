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BRIEF-Standard Motor Products Forms JV With Foshan Guangdong Automotive Air Conditioning Co
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#Market News
December 1, 2017 / 1:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Standard Motor Products Forms JV With Foshan Guangdong Automotive Air Conditioning Co

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - Standard Motor Products Inc:

* STANDARD MOTOR PRODUCTS INC - FORMED A JOINT VENTURE WITH FOSHAN GUANGDONG AUTOMOTIVE AIR CONDITIONING CO LTD

* STANDARD MOTOR PRODUCTS INC - STANDARD MOTOR PRODUCTS WILL INVEST APPROXIMATELY $12.5 MILLION IN 50/50 JOINT VENTURE

* STANDARD MOTOR PRODUCTS INC - NEW COMPANY IS NAMED FOSHAN FGD SMP AUTOMOTIVE COMPRESSOR CO LTD

* STANDARD MOTOR PRODUCTS INC - BELIEVE TRANSACTION WILL BE ACCRETIVE TO EARNINGS IN YEAR ONE, EXCLUDING ONE-TIME INTEGRATION COSTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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