Healthcare
March 16, 2020 / 6:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Star Entertainment Announces Precautionary Measures In Response To Novel Coronavirus

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Star Entertainment Group Ltd:

* STAR ENTERTAINMENT GROUP LTD- ANNOUNCES PRECAUTIONARY MEASURES IN RESPONSE TO NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19)

* STAR ENTERTAINMENT- ANNOUNCES DEACTIVATION OF EVERY SECOND GAMING MACHINE AND ELECTRONIC TABLE GAME TO CREATE ADDITIONAL DISTANCE

* STAR ENTERTAINMENT GROUP LTD- REDUCING CAPACITY AT TABLE GAMES, INCLUDING INCREASING DISTANCING AT SEATED TABLE GAMES BETWEEN PLAYERS

* STAR ENTERTAINMENT GROUP LTD- ALSO RESTRICTING TOTAL NUMBER OF PLAYERS AT EACH STAND UP TABLE GAME

* STAR ENTERTAINMENT- RESTRICTING NUMBER OF PATRONS IN INDIVIDUAL FOOD & BEVERAGE, BANQUETING & CONFERENCING, THEATRE FACILITIES TO UNDER 500 PERSONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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