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June 1, 2020 / 1:31 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Star Entertainment Says Co & NSW Govt Reached Agreement On Gaming Taxes

1 Min Read

June 1 (Reuters) - Star Entertainment Group Ltd:

* CO & NSW GOVERNMENT REACHED AGREEMENT ON GAMING TAXES APPLICABLE TO STAR SYDNEY UNTIL END OF FY2041

* INTERNATIONAL VIP REBATE BUSINESS, DOMESTIC REBATE BUSINESS GAMING TAX REMAINS UNCHANGED AT 10% OF REVENUE

* REACHED AGREEMENT TO PRESERVE STAR SYDNEY AS EXCLUSIVE CASINO PROVIDER OF ELECTRONIC GAMING MACHINES

* AGREED FLAT DOMESTIC GAMING TAX RATES WITH NSW GOVERNMENT FOR 20-YRS, FROM 1 JULY 2021 TO 30 JUNE 2041 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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