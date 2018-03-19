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March 19, 2018 / 2:44 PM / Updated a day ago

BRIEF-Starboard Comments On Mellanox's Decision To Delay 2018 Annual Meeting

Reuters Staff

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Starboard:

* STARBOARD COMMENTS ON MELLANOX’S DECISION TO DELAY THE 2018 ANNUAL MEETING

* ‍STARBOARD SAYS “WE ARE DISAPPOINTED BY MELLANOX’S DECISION TO CONTINUE WITH ITS PLANS TO HOLD AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN MAY​”

* ‍STARBOARD SAYS “WE ARE FURTHER DISAPPOINTED THAT MELLANOX CHOSE NOT TO EVEN ENGAGE IN DISCUSSIONS WITH US REGARDING REASONABLE PROPOSAL WE SUBMITTED”

* STARBOARD SAYS HAS BENEFICIAL OWNERSHIP INTEREST OF ABOUT 10.6 PERCENT OF OUTSTANDING SHARES OF MELLANOX TECHNOLOGIES ​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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