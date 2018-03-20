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March 20, 2018 / 12:14 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Starboard Issues Statement On Newell

Reuters Staff

1 Min Read

March 20 (Reuters) - Newell Brands Inc:

* STARBOARD ISSUES STATEMENT ON NEWELL

* CONTINUE TO BELIEVE NEWELL IS “SUBSTANTIALLY UNDERVALUED” & SIGNIFICANT OPPORTUNITIES EXIST TO CREATE “SUBSTANTIAL SHAREHOLDER VALUE”​

* STARBOARD - IAN ASHKEN, DOMENICO DE SOLE, MARTIN FRANKLIN, AND JAMES LILLIE ARE COLLECTIVELY WITHDRAWING THEIR NAMES FROM NOMINATION TO NEWELL’S BOARD

* ‍STARBOARD SAYS “WE BELIEVE THAT ASSET SALES, IF EXECUTED PROPERLY, CAN CREATE SUBSTANTIAL VALUE AT NEWELL​”

* ‍STARBOARD SAYS ON NEWELL, “CONFIDENT THAT THERE IS AN OPPORTUNITY TO IMPROVE OPERATING INCOME BY APPROXIMATELY $500 TO $800 MILLION” ​

* IN ADDITION TO EXPLORING STRATEGIC ALTERNATIVES FOR NEWELL, “NEW BOARD BE EQUALLY AND SIMULTANEOUSLY FOCUSED ON OPERATIONAL IMPROVEMENTS AVAILABLE”

* WILL BE RESERVING ITS RIGHTS AS TO NEWELL BOARD ELECTION CONTEST; IF MOVING FORWARD, FIRM WILL REDUCE ITS SLATE TO A MINORITY OF THE BOARD Source text for Eikon: Further company coverage:

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