BRIEF-Starboard Value LP Takes Share Stake In ACI Worldwide and Commvault Systems

May 15 (Reuters) - Starboard Value LP:
* STARBOARD VALUE LP TAKES SHARE STAKE IN ACI WORLDWIDE INC OF 1.4 MILLION SHARES - SEC FILING
* STARBOARD VALUE LP TAKES SHARE STAKE IN COMMVAULT SYSTEMS INC OF 4.6 MILLION SHARES
* STARBOARD VALUE LP TAKES SHARE STAKE IN MERIT MEDICAL SYSTEMS OF 4.8 MILLION SHARES
* STARBOARD VALUE LP - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF MARCH 31, 2020 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF DECEMBER 31, 2019 Source for the quarter ended December 31, 2019: bit.ly/31X91iM Source for the quarter ended March 31, 2020: bit.ly/2WAucq0