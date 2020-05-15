Healthcare
May 15, 2020 / 7:40 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Starboard Value LP Takes Share Stake In ACI Worldwide and Commvault Systems

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Starboard Value LP:

* STARBOARD VALUE LP TAKES SHARE STAKE IN ACI WORLDWIDE INC OF 1.4 MILLION SHARES - SEC FILING

* STARBOARD VALUE LP TAKES SHARE STAKE IN COMMVAULT SYSTEMS INC OF 4.6 MILLION SHARES

* STARBOARD VALUE LP TAKES SHARE STAKE IN MERIT MEDICAL SYSTEMS OF 4.8 MILLION SHARES

* STARBOARD VALUE LP - CHANGE IN HOLDINGS ARE AS OF MARCH 31, 2020 AND COMPARED WITH THE PREVIOUS QUARTER ENDED AS OF DECEMBER 31, 2019 Source for the quarter ended December 31, 2019: bit.ly/31X91iM Source for the quarter ended March 31, 2020: bit.ly/2WAucq0

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