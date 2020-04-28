BRIEF-Starhill Global REIT Posts Q3 Net Property Income Of S$35.2 Mln

April 28 (Reuters) - Starhill Global Real Estate Investment Trust:
* Q3 NET PROPERTY INCOME S$35.2 MILLION VERSUS S$39.6 MILLION
* ANNOUNCED CHANGE OF DISTRIBUTION FREQUENCY TO SEMI-ANNUAL FROM CURRENT QUARTERLY DISTRIBUTIONS FROM 3Q
* TENANT SALES & SHOPPER TRAFFIC EXPECTED TO DECLINE SUBSTANTIALLY IN NEXT QUARTER
* TENANT SALES AND SHOPPER TRAFFIC ARE EXPECTED TO DECLINE SUBSTANTIALLY IN NEXT QUARTER
* DELAYING NON-ESSENTIAL CAPITAL EXPENDITURES FOR SGREIT
* REDUCING 10% OF BASE MANAGEMENT FEES PAYABLE BY SGREIT FOR NEXT THREE MONTHS
* COVID-19 EXPECTED TO HAVE SIGNIFICANT ADVERSE IMPACT ON FINANCIAL PERFORMANCE FOR REMAINING FY
* RENTAL PAYMENTS OF AFFECTED TENANTS MAY POTENTIALLY BE DEFERRED IN SINGAPORE DURING CIRCUIT BREAKER PERIOD
* COVID-19 EXPECTED TO HAVE ADVERSE IMPACT ON INCOME FOR DISTRIBUTION & CASHFLOW FOR REMAINING FY Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)