Healthcare
April 8, 2020 / 10:42 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Starhill Global REIT Updates Various Measures To Stem Spread Of COVID-19

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Starhill Global Real Estate Investment Trust:

* TO PROVIDE MORE RENTAL RELIEF TO ELIGIBLE RETAIL TENANTS OF SINGAPORE PROPERTIES IMPACTED BY COVID-19

* FROM QUARTER ENDED 31 MARCH, TO SWITCH FROM QTRLY TO SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION

* YTL STARHILL GLOBAL’S BOARD OF DIRECTORS TO TAKE 20% CUT IN DIRECTORS’ FEES FOR 3 MONTHS FROM APRIL

* RETAIL TENANTS AT ASSETS IN SINGAPORE, AUSTRALIA AND CHINA HAVE BEEN IMPACTED BY LOWER TOURIST ARRIVALS

* YTL STARHILL GLOBAL’S CEO & CFO TO TAKE PAY CUT OF 10%, SENIOR STAFF TO TAKE PAY CUTS OF 5% FOR 3 MNTHS

* SAVINGS FROM SALARY ADJUSTMENT TO BE PASSED TO UNITHOLDERS

* EVALUATING PACKAGE TO SUPPORT TENANTS OF PROPERTIES IN ADELAIDE & PERTH Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below