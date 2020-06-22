Healthcare
June 22, 2020 / 1:44 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Starland Holdings Responds To Queries By SGX-ST

1 Min Read

June 22 (Reuters) - Starland Holdings Ltd:

* RESPONDS TO QUERIES BY SGX-ST ON ANNOUNCEMENT IN RELATION TO BANK ACCOUNTS IN CHINA BEING FROZEN

* FROZEN AMOUNT OF RMB25.39 MILLION IS ABOUT 20.28% OF TOTAL CASH & BANK BALANCE

* HAS SUFFICIENT FUNDS IN CHINA TO BE ABLE TO SETTLE ANY OBLIGATIONS OR LIABILITIES PAYABLE TO OUR VENDORS AND EMPLOYEES

* NOT TO DATE RECEIVED ANY NOTIFICATION FROM RELEVANT REGULATORS / AUTHORITIES REGARDING SUSPENSION OF BANK ACCOUNTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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