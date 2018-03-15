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March 15, 2018 / 12:00 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Startek And Aegis Combine To Create Global Leader In Customer Engagement Solutions

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Startek Inc:

* STARTEK AND AEGIS COMBINE TO CREATE GLOBAL LEADER IN CUSTOMER ENGAGEMENT SOLUTIONS

* ‍STARTEK TO RECEIVE CASH INVESTMENT OF $10 MILLION AT $12 PER SHARE​

* ‍STARTEK WILL ISSUE CSP 20.6 MILLION SHARES OF ITS COMMON STOCK IN EXCHANGE FOR ALL OUTSTANDING COMMON STOCK OF AEGIS​

* ‍ENTERED AGREEMENT WITH AFFILIATE OF CAPITAL SQUARE PARTNERS FOR STRATEGIC TRANSACTION INVOLVING CSP PORTFOLIO CO, ESM HOLDINGS LTD

* ‍CSP OR AFFILIATE WILL INCREASE ITS INVESTMENT IN STARTEK BY PURCHASING 833,333 PRIMARY SHARES OF STARTEK STOCK​

* ‍CSP IS EXPECTED TO OWN ABOUT 55% OF COMBINED CO, STARTEK SHAREHOLDERS EXPECTED TO OWN ABOUT 45% OF COMBINED CO

* ‍CSP WILL ALSO HAVE RIGHT TO APPOINT A MAJORITY OF COMBINED COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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