BRIEF-Startek And Aegis Combine To Create Global Leader In Customer Engagement Solutions

March 15 (Reuters) - Startek Inc:
* STARTEK AND AEGIS COMBINE TO CREATE GLOBAL LEADER IN CUSTOMER ENGAGEMENT SOLUTIONS
* STARTEK TO RECEIVE CASH INVESTMENT OF $10 MILLION AT $12 PER SHARE
* STARTEK WILL ISSUE CSP 20.6 MILLION SHARES OF ITS COMMON STOCK IN EXCHANGE FOR ALL OUTSTANDING COMMON STOCK OF AEGIS
* ENTERED AGREEMENT WITH AFFILIATE OF CAPITAL SQUARE PARTNERS FOR STRATEGIC TRANSACTION INVOLVING CSP PORTFOLIO CO, ESM HOLDINGS LTD
* CSP OR AFFILIATE WILL INCREASE ITS INVESTMENT IN STARTEK BY PURCHASING 833,333 PRIMARY SHARES OF STARTEK STOCK
* CSP IS EXPECTED TO OWN ABOUT 55% OF COMBINED CO, STARTEK SHAREHOLDERS EXPECTED TO OWN ABOUT 45% OF COMBINED CO
* CSP WILL ALSO HAVE RIGHT TO APPOINT A MAJORITY OF COMBINED COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS Source text for Eikon: Further company coverage: