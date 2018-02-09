FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
#Financials
February 9, 2018 / 12:22 PM / a day ago

BRIEF-State Bank Of India Posts Dec Qtr Standalone Net Loss

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - State Bank Of India:

* DEC QUARTER STANDALONE NET LOSS 24.16 BILLION RUPEES

* DEC QUARTER STANDALONE INTEREST EARNED 548.03 BILLION RUPEES

* DEC QUARTER STANDALONE PROVISIONS & CONTINGENCIES 188.76 BILLION RUPEES

* DEC QUARTER STANDALONE PROVISIONS FOR NPAS 177.60 BILLION RUPEES

* DEC QUARTER STANDALONE GROSS NPA 10.35 PERCENT VERSUS 9.83 PERCENT PREVIOUS QUARTER

* DEC QUARTER STANDALONE NET NPA 5.61 PERCENT VERSUS 5.43 PERCENT PREVIOUS QUARTER

* CONSENSUS FORECAST FOR DEC QUARTER STANDALONE PROFIT WAS 20.67 BILLION RUPEES Source text - bit.ly/2H16nOo Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.