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March 23, 2018 / 1:11 PM / 2 days ago

BRIEF-State Bank Of India Says Cases Related To Kanishk Gold, Nathella Sampath Jewelry Reported To CBI

Reuters Staff

1 Min Read

March 23 (Reuters) - State Bank Of India:

* STATE BANK OF INDIA CLARIFIES ON NEWS ITEM THAT SAID CO REGISTERS 8.24 BILLION RUPEES BANK FRAUD CASE AGAINST KANISHK GOLD WITH CBI

* KANISHK GOLD CLASSIFIED BY BANK AS FRAUD ON NOV 16, 2017 FOR MISREPRESENTING FINANCIAL STATEMENTS FROM 2009 AND LIQUIDATED PRIMARY SECURITY‍​

* NATHELLA SAMPATH JEWELRY CLASSIFIED BY BANK AS FRAUD ON DEC 22,2017 FOR MISREPRESENTING FINANCIAL STATEMENTS FROM 2010,LIQUIDATED PRIMARY SECURITY‍​

* BOTH CASES HAVE BEEN REPORTED TO CBI Source text - bit.ly/2G6Xulv Further company coverage:

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