Healthcare
June 29, 2020 / 8:49 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-State Street Announces Preliminary Inaugural Stress Capital Buffer Requirement Of 2.5%

1 Min Read

June 29 (Reuters) - State Street Corp:

* STATE STREET - ANNOUNCED PRELIMINARY INAUGURAL STRESS CAPITAL BUFFER REQUIREMENT OF 2.5% BEGINNING IN Q4 OF 2020

* STATE STREET - ANNOUNCED INTENTION TO CONTINUE QTRLY COMMON STOCK DIVIDEND OF $0.52 PER SHARE IN Q3 SUBJECT TO CONSIDERATION & APPROVAL BY CO’S BOARD

* STATE STREET CORP - SUSPENDING SHARE REPURCHASES FOR Q3 OF 2020, CONSISTENT WITH FEDERAL RESERVE’S INSTRUCTIONS TO ALL LARGE BANKS

* STATE STREET - BOARD WILL CONSIDER COMMON STOCK DIVIDEND AT A REGULARLY SCHEDULED BOARD MEETING IN Q3 OF 2020

* STATE STREET CORP - FIRM’S CAPITAL POSITION REMAINS STRONG AMID CONSIDERABLE ECONOMIC UNCERTAINTY CREATED BY COVID-19 PANDEMIC

* STATE STREET CORP - WILL CONSIDER FULL RANGE OF CAPITAL ACTIONS, INCLUDING POTENTIAL RESUMPTION OF SHARE REPURCHASES, IN UPCOMING QTRS Source text for Eikon: Further company coverage:

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