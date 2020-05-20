Healthcare
May 20, 2020 / 5:08 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Statement From Abbott UK On Clarification Regarding Abbott's Antibody Test As Home Test

1 Min Read

May 20 (Reuters) - Abbott UK:

* STATEMENT FROM ABBOTT UK ON CLARIFICATION REGARDING ABBOTT’S ANTIBODY TEST AS A HOME TEST

* ABBOTT UK - HOME-TESTS THAT USE SAMPLES FROM FINGER PRICKS HAVE NOT BEEN VALIDATED BY ABBOTT OR BY PUBLIC HEALTH BODIES ACROSS UK

* ABBOTT UK - SEVERAL ANNOUNCEMENTS FROM RETAILERS AND WEBSITES THAT CLAIM TO PROVIDE PURCHASABLE HOME ANTIBODY TEST KITS BY ABBOTT

* ABBOTT UK - TOOK IMMEDIATE ACTION UPON LEARNING OF THIS AND HAVE TAKEN STEPS TO HAVE COMPANIES REMOVE OUR NAME FROM THEIR WEBSITE

* ABBOTT UK - ABBOTT’S ARCHITECT SARS-COV-2 TEST WAS DEVELOPED FOR USE BY LABORATORY PROFESSIONALS ONLY Further company coverage:

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