BRIEF-Statoil's Snorre field extension cost slightly exceeds NOK 19 bln

Dec 21 (Reuters) - Statoil Asa:
* STATOIL: INVESTING IN 25 MORE YEARS ON THE SNORRE FIELD - INVESTING IN 25 MORE YEARS ON THE SNORRE FIELD - STATOIL.COM
* INVESTMENT WILL INCREASE RECOVERY FROM SNORRE FIELD BY CLOSE TO 200 MILLION BARRELS
* PDO INVOLVES A COMPREHENSIVE SUBSEA DEVELOPMENT, UPGRADING OF SNORRE A INSTALLATION, INCREASED GAS INJECTION AND GAS IMPORT FOR INJECTION
* ALSO SIGNING CONTRACTS FOR SUBSEA PRODUCTION SYSTEM WITH TECHNIPFMC, FABRICATION AND INSTALLATION OF PIPELINE BUNDLE SYSTEM WITH SUBSEA 7, MODIFICATION WORK ON SNORRE A WITH AIBEL AND A RIG WITH TRANSOCEAN
* ALL CONTRACTS ARE SUBJECT TO FINAL APPROVAL OF PDO BY NORWEGIAN AUTHORITIES Source text: bit.ly/2BSj2Dp Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)