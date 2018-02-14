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February 14, 2018 / 10:17 PM / Updated 8 hours ago

BRIEF-Staybridge Suites Lexington Says Recently Received Notice From IHG That Certain Devices At Staybridge Suites Lexington May Be Infected With Malware

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Intercontinental Hotels Group Plc :

* STAYBRIDGE SUITES LEXINGTON SAYS RECENTLY RECEIVED NOTICE FROM IHG THAT CERTAIN DEVICES AT STAYBRIDGE SUITES LEXINGTON MAY BE INFECTED WITH MALWARE

* STAYBRIDGE SUITES LEXINGTON SAYS UPON LEARNING OF INCIDENT, PROMPTLY REMOVED DEVICES FROM NETWORK AND INITIATED AN INTERNAL INVESTIGATION

* STAYBRIDGE SUITES LEXINGTON SAYS AS A RESULT OF MALWARE ON CERTAIN DEVICES, UNAUTHORIZED ACTORS HAD ACCESS TO CERTAIN INFORMATION STORED ON DEVICES

* STAYBRIDGE SUITES LEXINGTON DETERMINED THAT AFFECTED DEVICES CONTAINED, AND ACTOR MAY HAVE HAD ACCESS TO NAMES AND CREDIT CARD NUMBER Source text for Eikon: Further company coverage:

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