BRIEF-SteadyMed Announces FDA Agreed Pathway To Trevyent NDA Resubmission

Dec 8 (Reuters) - SteadyMed Ltd:
* STEADYMED ANNOUNCES FDA AGREED PATHWAY TO TREVYENT NDA RESUBMISSION
* STEADYMED LTD - EXPECTS BOTH NDA SUBMISSION AND ACCEPTANCE OF TREVYENT TO OCCUR BEFORE END OF 2018
* STEADYMED LTD - STEADYMED HAS BEGUN PRE-DV ACTIVITIES, WHICH PRECEDE DV TESTING, WITH TREVYENT PERFORMANCE DATA BEING AVAILABLE AROUND MID 2018
* STEADYMED LTD - FDA IS NOT REQUIRING STEADYMED TO CONDUCT ANY CLINICAL TRIALS TO PROVE SAFETY OR EFFICACY OF TREVYENT
* STEADYMED - FDA AGREED REPEATING IN VITRO DESIGN VERIFICATION TESTING ON FINAL TREVYENT PRODUCT SHOULD BE ADEQUATE FOR RESUBMISSION, ACCEPTANCE OF NDA Source text for Eikon: Further company coverage: