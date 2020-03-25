BRIEF-Stealth Global Says 10% Organic Growth Target For FY20 At Risk

March 25 (Reuters) - Stealth Global Holdings Ltd:
* MARCH SALES HAVE BEEN UP IN AUSTRALIA DUE TO STRONG DEMAND FOR ESSENTIAL EVERYDAY PRODUCTS
* RECOGNISE THAT AT A POINT COVID-19 MAY IMPACT ON OPERATIONS
* DO NOT EXPECT SUPPLY CHAIN CONSTRAINTS TO HAVE A MATERIAL IMPACT ON TRADING PERFORMANCE IN AUSTRALIAN BUSINESSES
* SHORT TERM ORGANIC GROWTH TARGET OF 10% FOR FY20 HAS MUCH HIGHER DEGREE OF RISK ASSOCIATED WITH IT
* IS NOT ABLE TO PROVIDE AN ESTIMATE OF IMPACT OF COVID-19 ON STEALTH’S FULL YEAR FINANCIAL RESULTS
* SEEN SOME WEAKNESS DUE TO DISRUPTION TO CUSTOMERS’ NORMAL OPERATIONS IN AFRICAN BUSINESS AND IN BSA BRANDS JOINT VENTURE IN UK
* UNDERTAKING RANGE OF MEASURES TO ENSURE COSTS ARE REDUCED TO BETTER MATCH SHORT TERM ENVIRONMENT Source text for Eikon: Further company coverage: