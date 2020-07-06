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July 6, 2020 / 6:39 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Steamboat Capital Partners Reports 12% Stake In Wheeler Real Estate Investment Trust

1 Min Read

July 6 (Reuters) - Wheeler Real Estate Investment Trust Inc :

* STEAMBOAT CAPITAL PARTNERS LLC REPORTS 12.0% STAKE IN WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AS OF JUNE 24 - SEC FILING

* STEAMBOAT CAPITAL PARTNERS - ON JUNE 24, SENT A LETTER TO WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST BOARD VIA EMAIL

* STEAMBOAT CAPITAL PARTNERS - IN LETTER TO WHEELER REIT, REQUESTING MEETING BE CALLED TO ELECT DIRECTORS TO REPRESENT SERIES D PREFERRED SHAREHOLDERS

* STEAMBOAT CAPITAL PARTNERS - IN LETTER TO WHEELER REIT, INDICATING POTENTIAL CANDIDATES TO NOMINATE Source text : (bit.ly/3e6lCVB) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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