Healthcare
March 9, 2020 / 3:12 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Steamboat Capital Partners Reports 5.8% Stake In International Money Express

1 Min Read

March 9 (Reuters) - International Money Express Inc :

* STEAMBOAT CAPITAL PARTNERS LLC REPORTS 5.8% STAKE IN INTERNATIONAL MONEY EXPRESS INC AS OF FEBRUARY 26, 2020 - SEC FILING

* STEAMBOAT CAPITAL PARTNERS LLC SAYS PURCHASED INTERNATIONAL MONEY EXPRESS BASED ON BELIEF THAT SHARES, WHEN PURCHASED, WERE “UNDERVALUED”

* STEAMBOAT CAPITAL PARTNERS - ON JAN 28, PARSA KIAI MET WITH INTERNATIONAL MONEY EXPRESS AND PROPOSED THAT HE BE ADDED TO BOARD AT NEXT CONVENIENT OPPORTUNITY Source text : (bit.ly/38EA4kO) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below