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March 18, 2020 / 10:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Steel Dynamics Provides First Quarter 2020 Earnings Guidance

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Steel Dynamics Inc:

* STEEL DYNAMICS PROVIDES FIRST QUARTER 2020 EARNINGS GUIDANCE

* SEES Q1 2020 EARNINGS PER SHARE $0.83 TO $0.87

* SEES Q1 2020 EARNINGS GUIDANCE IN RANGE OF $0.83 TO $0.87 PER DILUTED SHARE

* SEES Q1 2020 PROFITABILITY FOR CO’S METALS RECYCLING PLATFORM TO IMPROVE WHEN COMPARED TO SEQUENTIAL Q4 RESULTS

* AT THIS TIME CO’S STEEL & STEEL FABRICATION ORDER BACKLOGS ARE STRONG AND CUSTOMER ORDER ACTIVITY HAS REMAINED STEADY

* CO EXPECTS SPREAD OF COVID-19, OTHERS TO IMPACT ORDER ACTIVITY IN COMING WEEKS Source text for Eikon: Further company coverage:

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