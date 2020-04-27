Healthcare
April 27, 2020 / 8:56 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Steel & Tube Holdings Says Impact Of Covid-19 To Have Considerable Impact On Sales In 2H20

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Steel & Tube Holdings Ltd:

* IMPACT OF COVID-19 EXPECTED TO HAVE A CONSIDERABLE IMPACT ON SALES IN 2H20

* EXPECTED SIGNIFICANT REDUNDANCIES ALONG WITH OTHER IMPAIRMENT COSTS WILL IMPACT 2H20

* BOARD, CEO AND EXECUTIVE TEAM HAVE TAKEN VOLUNTARY REDUCTIONS IN REMUNERATION OF BETWEEN 20% AND 30%

* ALL NON-ESSENTIAL CAPITAL AND OPERATING SPEND HAS BEEN CANCELLED OR DEFERRED

* ACCELERATED A RESTRUCTURE OF COMPANY TO ENSURE A COST BASE THAT IS FIT FOR PURPOSE

* CHANGES WILL IMPACT ON JOBS AND RESULT IN 150 - 200 REDUNDANCIES

* LEASE COSTS HAVE BEEN SIGNIFICANTLY REDUCED DURING SHUT-DOWN PERIOD Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below