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BRIEF-Steinhoff Africa says stabilisation manager has not affected any stabilisation transactions
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#Consumer Goods and Retail
September 26, 2017 / 6:22 AM / 24 days ago

BRIEF-Steinhoff Africa says stabilisation manager has not affected any stabilisation transactions

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 26 (Reuters) - STEINHOFF AFRICA RETAIL LTD:

* STABILISATION MANAGER HAS NOT AFFECTED ANY STABILISATION TRANSACTIONS AS STAR SHARES HAVE TRADED CONSISTENTLY ABOVE OFFER PRICE SINCE LISTING

* ACCORDINGLY, CALL OPTION BETWEEN STABILISATION MANAGER AND OVERALLOTMENT SHAREHOLDER WILL BE EXERCISED IN FULL, WITH RESULT THAT NO FUTURE STABILISATION TRANSACTIONS WILL BE EFFECTED

* POST CALL OPTION BEING EXERCISED, STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V. WILL INDIRECTLY HOLD 76.81% OF STAR‘S ISSUED SHARE CAPITAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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