FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Consumer Goods and Retail
April 26, 2018 / 3:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Steinhoff Confirms Certain Cos Connected To Wiese Served Summons On Steinhoff International Holdings (Pty) Ltd And Steinhoff International Holdings N.V.

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Steinhoff International Holdings NV :

* NOTES ANNOUNCEMENT BY CHRISTO WIESE, PREVIOUSLY CHAIRMAN OF CO’S SUPERVISORY BOARD AND A MAJOR SHAREHOLDER OF COMPANY

* CONFIRMS CERTAIN COS CONNECTED TO WIESE, HAVE SERVED SUMMONS ON STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS (PTY) LTD, STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V.

* WIESE ENTITIES ARE CLAIMING IN RESPECT OF CASH INVESTMENTS MADE BY TITAN GROUP INTO COMPANY IN 2015 AND 2016

* COMPANY WILL ASSESS CLAIMS AND DETERMINE APPROPRIATE COURSE OF ACTION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.