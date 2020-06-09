BRIEF-Steinhoff Expects Covid-19 To Have Material Negative Impact On Turnover, Underlying Business Performance

June 9 (Reuters) - Steinhoff International Holdings NV :
* HAVE SEEN A MATERIAL IMPACT FROM COVID-19
* WE EXPECT COVID-19 TO HAVE A MATERIAL NEGATIVE IMPACT ON OVERALL TURNOVER AND UNDERLYING BUSINESS PERFORMANCE DURING THIS PERIOD.
* HALF-YEAR RESULTS HAVE BEEN DELAYED, WITH PUBLICATION NOW PLANNED TO BE PRIOR TO END OF JULY 2020
* EXPECT COVID-19 TO HAVE A MATERIAL NEGATIVE IMPACT ON OVERALL TURNOVER AND UNDERLYING BUSINESS PERFORMANCE
* CURRENTLY ALL SUBSIDIARIES, EXCLUDING CONFORAMA FRANCE AS DESCRIBED BELOW, ARE PRODUCING STRONGER CASH FLOWS THAN ORIGINALLY ANTICIPATED
* VARIOUS LEGAL PROCEEDINGS HAVE BEEN INSTITUTED AGAINST GROUP AND LITIGATION REMAINS A SIGNIFICANT CHALLENGE
* SOUTH AFRICAN AUTHORITIES HAVE APPROACHED PWC, ENGAGED THEM TO PERFORM ADDITIONAL EXPERT FORENSIC WORK TO ASSIST IN CRIMINAL INVESTIGATION
* AGREED TO CONTRIBUTE FUNDS TO COVER A SUBSTANTIAL PORTION OF COSTS OF PWC WORK, DUE TO SIZE AND COMPLEXITY OF INVESTIGATION REQUIRED
* POSITION OF CONFORAMA’S BUSINESS IN FRANCE HAS REMAINED UNCERTAIN IN PERIOD FOLLOWING COVID-19 OUTBREAK
* CONFORAMA HAS BEEN UNABLE TO SECURE STATE-GUARANTEED LOAN
* ROLE IN INVESTIGATION IS LIMITED TO CO- OPERATION AND PROVIDING A PORTION OF FUNDING FOR PROJECT ONLY
* COMPLETION OF DISPOSAL OF CONFORAMA IBERIA BUSINESS WAS DISRUPTED AND TRANSACTION SUBSEQUENTLY LAPSED Source text for Eikon: Further company coverage: