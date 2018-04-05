BRIEF-Steinhoff International Announces Information On Resolutions To Be Considered At AGM

April 5 (Reuters) - Steinhoff International:
* INFORMATION ON RESOLUTIONS TO BE CONSIDERED AT THE ANNUAL GENERAL MEETING
* SINCE PUBLICATION OF NOTICE OF AGM FOR APRIL 20, CO HAD RESPONSES FROM STAKEHOLDERS REGARDING PROPOSED RESOLUTIONS
* SUPERVISORY BOARD BELIEVES IT ESSENTIAL FOR RECOVERY OF CO, FUTURE RESTRUCTURING THAT SHAREHOLDERS REAPPOINT HEATHER SONN, JOHAN VAN ZYL
* OFF PAYMENTS, ADDITIONAL MEETINGS NOT FULLY COMMUNICATED LEADING TO STAKEHOLDER CONCERNS”
* SUPERVISORY BOARD MEMBERS WHO WERE TO RECEIVE THE ADDITIONAL PAYMENTS HAVE REQUESTED THAT SUCH MATTERS ARE NOT PURSUED AT COMING AGM
* SUPERVISORY BOARD RECOMMENDED PARTS OF RESOLUTION 6 ON PROPOSED PAYMENTS FOR ADDITIONAL MEETINGS AFTER 2018 AGM BE DELETED
* BOARDS BELIEVE IT IS IN BEST INTERESTS OF CO THAT DELOITTE ACCOUNTANTS B.V. BE APPOINTED AS STATUTORY AUDITOR FOR FY ENDING ON 30 SEPT 2018
* APPOINTED AT AGM Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)