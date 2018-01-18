BRIEF-Steinhoff: Process And Liquidity Update

Jan 18 (Reuters) - Steinhoff International Holdings Nv :
* DGAP-NEWS: STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V. : PROCESS AND LIQUIDITY UPDATE AND WAIVER PROPOSALS TO CERTAIN FINANCIAL CREDITORS
* EXPECTS TO BE IN A POSITION TO PAY CASH INTEREST ON ALL ITS EXISTING FINANCIAL INDEBTEDNESS AT ORDINARY CONTRACTUAL RATE OVER NEAR TERM
* WILL BE RECOMMENDING THAT CERTAIN FINANCIAL CREDITORS SUPPORT GROUP BY PROVIDING LIMITED WAIVERS UNDER CERTAIN EXISTING EUROPEAN FINANCING ARRANGEMENTS
* FIRST INSTALLMENT OF EUR60 MILLION WILL BE RECEIVED IN WEEK ENDING 19 JANUARY 2018
* BASED ON CURRENT PROJECTED NEAR-TERM LIQUIDITY REQUIREMENTS IN EUROPE, SEEKS SUPPORT IN AMOUNT OF EUR200 MILLION
* IS CONFIDENT THAT IT WILL RECEIVE SUFFICIENT SUPPORT FROM ITS RELEVANT FINANCE PROVIDERS TO OBTAIN THESE LIMITED WAIVERS
* THERE CAN BE NO ASSURANCE THAT COMPANY WILL BE ABLE TO REACH AGREEMENT WITH ITS FINANCE PROVIDERS ON ACCEPTABLE TERMS OR AT ALL
* EXPECTS TO BE IN POSITION TO PAY CASH INTEREST ON ALL ITS FINANCIAL INDEBTEDNESS AT ORDINARY RATE OVER NEAR TERM PERIOD
* EXPECTS TO REPORT ON TRADING PERFORMANCE OF ITS UNDERLYING BUSINESSES FOR QUARTER ENDING DEC 31 IN LAST WEEK OF FEBRUARY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)