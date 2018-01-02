FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Consumer Goods and Retail
January 2, 2018 / 7:36 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Steinhoff says 2015 accounts to be restated

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Steinhoff International Holdings Nv :

* DGAP-NEWS: STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V. : RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS OF SUBSIDIARY COMPANIES

* ‍INTERNAL REVIEW OF ACCOUNTING IRREGULARITIES BY MANAGEMENT TEAM AND PWC INVESTIGATION ARE PROGRESSING​

* ‍TIMELINE FOR COMPLETION REMAINS UNCERTAIN​

* ‍CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION WILL BE ACCOMPANIED BY A RESTATED COMPARATIVE 2015 STATEMENT​

* ‍RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS OF STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS PROPRIETARY LIMITED FOR YEARS PRIOR TO 2015 IS LIKELY TO BE REQUIRED​

* ‍DOES NOT BELIEVE THAT RESTATEMENTS WILL APPLY TO STEINHOFF SERVICES LIMITED​ Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.