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February 6, 2018 / 11:24 AM / in 3 hours

BRIEF-Steinhoff Says Commences Waiver Process Regarding Certain Convertible Bonds

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Steinhoff International Holdings NV :

* COMMENCEMENT OF WAIVER PROCESS - PROPOSALS REGARDING CERTAIN CONVERTIBLE BONDS

* ‍BEGUN PROCESS BY SEEKING WAIVERS OF EUR 465 MILLION CONVERTIBLE BONDS DUE 2021, EUR 1,116 MILLION BONDS DUE 2022 AND EUR 1,100 MILLION BONDS DUE 2023​

* ‍WAIVERS BEING SOUGHT FROM HOLDERS OF BONDS RELATE TO FAILURE BY ISSUER TO DELIVER CERTIFICATES OF COMPLIANCE IN LIGHT OF ACCOUNTING IRREGULARITIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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