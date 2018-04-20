April 20 (Reuters) - Steinhoff International Holdings Nv :
* COMPANY IS HOLDING ITS ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON FRIDAY
* “THE GROUP’S FINANCIAL POSITION REMAINS VERY CHALLENGED”
* MANAGEMENT’S PRIORITIES REMAIN FOCUSED ON DEVELOPING THE GROUP’S RESTRUCTURING PLAN, MANAGING ONGOING OPERATIONS
* HAS BEEN ENGAGING WITH ITS CREDITORS ACROSS THE DEBT CLUST TO CREATE A WINDOW ON STABILITY
* RELYING ON ASSET REALISATIONS TO FUND ONGOING WORKING CAPITAL, INTEREST, PROFESSIONAL FEES, BUT THIS IS NOT SUSTAINABLE
* WILL NOT DECLARE ANY DIVIDENDS UNTIL FURTHER NOTICE - AGM PRESENTATION
* GROUP IS NOT AWARE THAT ANY REGULATOR IS CURRENTLY SEEKING A SUSPENSION OF THE LISTINGS
* PWC CURRENTLY EXPECTS THE INVESTIGATION TO BE SUBSTANTIALLY COMPLETED BY END OF 2018
* HAVE RECEIEVED DEMAND AGAINST GROUP ENTITIES FROM A NUMBER OF VENDORS WHO SOLD ASSETS TO THE GROUP IN PRIOR YEARS
* PWC INVESTIGATION CONFIRMED PATTERN OF TRANSACTIONS UNDERTAKEN OVER YEARS ACROSS ASSETS CLASSES LED TO “MATERIAL OVERSTATEMENT OF INCOME “
* THE GROUP AIMS TO RELEASE ITS FULL YEAR AUDITED 2017 RESULTS BY THE END OF DECEMBER 2018
* CURRENTLY IN COMMUNICATION WITH VENDORS WHO HAVE MADE DEMANDS ; NO FORMAL LEGAL PROCEEDING HAVE BEEN INSTITUTED TO DATE
* CONFIRM ITS REPRESENTATIVES MET WITH HAWKS PERSONALLY AT DIRECTOR AND LEGAL TEAM LEVEL ON FOUR DIFFERENT OCCASIONS
* VEB, THE DUTCH INVESTORS’ ASSOCIATION, INITIATED PROCEEDINGS AGAINST THE COMPANY ON 2 FEBRUARY 2018 IN AMSTERDAM
* SUPERVISORY BOARD BELIEVES DELOITTE IS BEST PLACED TO APPLY OUTCOME OF FORENSIC PROCESSES IN COMPLETING THE 2018 AUDIT
* STEINHOFF HAS FILED A NUMBER OF PRELIMINARY MOTIONS, CONTESTING THE JURISDICTION OF THE AMSTERDAM DISTRICT COURT FOR VEB LITIGATION
* INVESTIGATIONS BY S.AFRICAN FINANCIAL SERVICES BOARD, JSE, S.AFRICAN COMPANIES AND INTELLECTUAL PROPERTIES COMMISSION ONGOING Source text for Eikon: (bit.ly/2qLQ3dU) Further company coverage: