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BRIEF-Steinhoff Says ‍PWC Commences Investigations​
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#Consumer Goods and Retail
December 11, 2017 / 5:21 AM / in 2 hours

BRIEF-Steinhoff Says ‍PWC Commences Investigations​

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Steinhoff:

* ‍BOARD SUBCOMMITTEE COMPOSED OF INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORS HEADED BY JOHAN VAN ZYL CONSTITUTED. OTHER MEMBERS ARE STEVE BOOYSEN, HEATHER SONN​

* ‍AUDIT COMMITTEE IS WORKING WITH STATUTORY AUDITORS, DELOITTE TO FACILITATE RELEASE OF AUDITED FINANCIAL STATEMENTS​

* ‍PWC HAS BEEN APPOINTED AS FORENSIC INVESTIGATORS AND THEY HAVE COMMENCED THEIR INVESTIGATIONS​

* ‍TRADING IN UNDERLYING BUSINESSES ACROSS GLOBE CONTINUES UNINTERRUPTED PARTICULARLY IN PRE-CHRISTMAS PERIOD​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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